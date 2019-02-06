Пожар на мусорном полигоне под Читой удалось ликвидировать

Чита, , 13:54 — REGNUM Серьёзный пожар, более недели назад возникший на мусорном полигоне под Читой, удалось ликвидировать. Вместе с тем, по признанию руководителя департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края Федора Кургузкина, которого цитирует официальный сайт правительства региона, на свалке наблюдаются точечные проявления дыма, которые незамедлительно ликвидируются.

«Сейчас проводится рекультивация полигона — засыпка мусора грунтом с целью недопущения в дальнейшем его возгорания. Для этого уже завезено более 12 тысяч кубических метров грунта. Работы продолжаются», — пояснил глава департамента.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильный пожар на полигоне ТБО в посёлке Ивановка близ Читы возник в ночь на 29 января. Спустя сутки по рекомендации врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова власти ввели режим ЧС. Новый глава региона лично побывал на полигоне, уделив особое внимание выяснению обстоятельств пожара и оценке действий должностных лиц.

В причинах ЧП руководитель ОАО «Забайкалспецтранс» Баясхалан Ванчиков склонен винить прежних арендаторов — ООО «Полигон-2», которые, по словам чиновника, содержали территорию полигона ненадлежащим образом.

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