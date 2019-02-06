В челябинском Озёрске горело общежитие, пострадали дети

Челябинск, , 13:34 — REGNUM В Озёрске Челябинской области произошёл пожар в здании бывшего общежития. Погибших нет, но несколько человек получили травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

ЧП произошло вечером 5 февраля на улице Октябрьская. Пожар возник в квартире на седьмом этаже. Спасатели эвакуировали 26 жильцов, в том числе 11 детей. Жертв удалось избежать.

В больницы доставили четверых детей и троих взрослых. В 20:45 пожар был ликвидирован. Причины возгорания выясняются.