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В челябинском Озёрске горело общежитие, пострадали дети

Происшествия

Погибших нет

Челябинск, 6 февраля 2019, 13:34 — REGNUM  В Озёрске Челябинской области произошёл пожар в здании бывшего общежития. Погибших нет, но несколько человек получили травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

ЧП произошло вечером 5 февраля на улице Октябрьская. Пожар возник в квартире на седьмом этаже. Спасатели эвакуировали 26 жильцов, в том числе 11 детей. Жертв удалось избежать.

В больницы доставили четверых детей и троих взрослых. В 20:45 пожар был ликвидирован. Причины возгорания выясняются.

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Пожары в многоэтажных зданиях
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