В Подмосковье устанавливают обстоятельства смерти трехлетнего мальчика

Подольск, Московская область, , 12:55 — REGNUM В Московской области следователи устанавливают обстоятельства смерти трехлетнего мальчика, сообщает 6 февраля пресс-служба регионального главного управления СКР.

По данным следствия, 29 января 2019 года ребенок поступил в приемное отделение детской городской больницы Подольска с диагнозом: «Черепно-мозговая травма. Ушиб и отек головного мозга. Анатомическая кома третьей степени». Ребенок скончался 4 февраля не приходя в сознание.

Согласно заключению экспертизы, черепно-мозговая травма образовалась не менее чем от шести травматических воздействий в область головы и лица. Установлено, что мальчик проживал с опекунами, у которых трое своих детей — шести, трех и полутора лет. Опекун на допросе заявил, что мальчик упал во время купания.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Из органов опеки запрошен ряд сведений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Подольске возбудили уголовное дело после получения 12-летним мальчиком огнестрельного ранения. Ребенок, получивший «проникающее ранение брюшной полости», был госпитализирован в местную больницу, где ему была проведена операция.

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