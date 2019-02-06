Житель Барнаула убил женщину, попросившую милостыню

Барнаул, , 12:43 — REGNUM Житель Барнаула убил навязчивую просительницу милостыни, нанеся ей не менее четырёх ножевых ранений. Подробности уголовного дела, по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), уже рассмотренного судом, сообщает сегодня, 6 февраля, СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Трагедия произошла 22 августа 2018 года на улице Бульвар 9 Января. В тот роковой вечер к нетрезвому мужчине подошла 60-летняя женщина и попросила милостыню.

«Несмотря на отказ, пенсионерка продолжила свои просьбы, чем разозлила прохожего. Он достал нож и нанес ей в область грудной клетки не менее четырех ударов, от которых потерпевшая скончалась на месте», — поясняют следователи.

Позднее выяснилось, что этот мужчина уже отбывал длительное наказание в местах лишения свободы за совершение тяжкого преступления. Приняв во внимание все собранные доказательства, суд вынес приговор: 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Напомним, в первом полугодии 2018 года в Барнауле отмечалось 12,3% снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Также отмечалось снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах краевого центра (-17,3%) с 1098 в 2017 году до 980 в 2018 году.