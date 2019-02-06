В Киеве у автобуса на ходу отпало «днище»

Киев, , 12:33 — REGNUM Киевский автобус развалился после наезда на «лежачего полицейского», сообщило 6 января издание «Информатор».

Инцидент произошёл поздно вечером 5 февраля на улице Милютенко. У машины оторвалось «днище», и задняя часть автобуса оказалась на земле.

Никто из пассажиров не пострадал. На место была вызвана техническая помощь, которая забрала автобус в депо.

Специалисты намерены установить причину случившегося, а также определить ремонтопригодность машины.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в Киеве в очередной раз сломался «экспресс», курсирующий между столицей Украины и аэропортом «Борисполь». Как оказалось, «новые» поезда, обслуживающие данный маршрут, десять лет ездили по железным дорогам Украины без всякого ремонта.

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