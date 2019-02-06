Среда, 6 Февраля 2019 года
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Австралийская компания потеряла доступ к $275 млн после смерти директора

Происшествия

Компания фактически осталась без средств для продолжения деятельности

Канберра, 6 февраля 2019, 12:46 — REGNUM  Австралийский технологический стартап Quadriga CX столкнулся с неожиданными трудностями: из-за смерти основателя компании, оказался фактически утрачен доступ ко всем финансовым активам. Об этом сообщает австралийское новостное издание «The Sydney Morning Herald».

Общая сумма средств — как классических денег, так и криптовалют, оценивается в 275 миллионов долларов. Однако доступ к ним потерян из-за того, что всеми необходимыми паролями и ключами безопасности владел только основатель компании Джеральд Коттен, скончавшийся в тридцатилетнем возрасте в декабре 2018 года из-за болезни Крона.

Господин Коттен проявлял особую бдительность и осторожность в пользовании электронными кошельками, чтобы уберечься от похищения средств злоумышленниками, однако это неожиданно сыграло против него самого. Эксперты попытались обойти системы защиты и открыть доступ к активам миллионера, однако все попытки оказались тщетными.

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Зарубежная хроника
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