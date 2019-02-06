Австралийская компания потеряла доступ к $275 млн после смерти директора

Канберра, , 12:46 — REGNUM Австралийский технологический стартап Quadriga CX столкнулся с неожиданными трудностями: из-за смерти основателя компании, оказался фактически утрачен доступ ко всем финансовым активам. Об этом сообщает австралийское новостное издание «The Sydney Morning Herald».

Общая сумма средств — как классических денег, так и криптовалют, оценивается в 275 миллионов долларов. Однако доступ к ним потерян из-за того, что всеми необходимыми паролями и ключами безопасности владел только основатель компании Джеральд Коттен, скончавшийся в тридцатилетнем возрасте в декабре 2018 года из-за болезни Крона.

Господин Коттен проявлял особую бдительность и осторожность в пользовании электронными кошельками, чтобы уберечься от похищения средств злоумышленниками, однако это неожиданно сыграло против него самого. Эксперты попытались обойти системы защиты и открыть доступ к активам миллионера, однако все попытки оказались тщетными.