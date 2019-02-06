В калужской колонии предотвратили передачу телефонов для осужденных

Калуга, , 12:15 — REGNUM В калужской исправительной колонии №3 УФСИН России предотвращена попытка доставки в учреждение предметов, запрещенных для осужденных. Как сообщила 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области, майор внутренней службы Ирина Бегунова, от часового поступил сигнал о том, что неизвестными лицами совершается «переброс» на территорию закрытой зоны исправительного учреждения.

При осмотре дежурным помощником начальника колонии были обнаружены два свертка, в которых находились семь мобильных телефонов и десять сим-карт. Людей, совершивших «переброс» запрещенных предметов, задержать не удалось.

В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка с целью установить круг лиц, причастных к данному правонарушению.

«Статьёй 19.12 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за передачу или попытку передачи любым способом осужденным предметов, веществ, продуктов, приобретение, хранение и использование которых запрещено законом. Административный штраф за совершение указанного правонарушения составляет от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания», — сказала Ирина Бегунова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в учреждениях исполнения наказания УФСИН России по Калужской области в настоящее время содержатся более 3728 осужденных, в следственных изоляторах — 715 подозреваемых и обвиняемых.

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