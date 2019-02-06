Среда, 6 Февраля 2019 года
12:05:36 МСК

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Индонезии

Происшествия

Подземные толчки могут повторится

Мамуджу, Индонезия, 6 февраля 2019, 12:05 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 4,9 по шкале Рихтера потрясло Мамуджу и ряд других районов в индонезийской провинции Западный Сулавеси в среду, 6 февраля, сообщает Antaranews.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии сообщили, что эпицентр тектонического землетрясения был расположен в море на расстоянии 36 км от побережья района Западный Тапаланг и на глубине 8 км.

Общественность призвали сохранять спокойствие и не поддаваться информации, распространяемой в социальных сетях.

Напомним, сейсмическая активность в этой зоне земного шара вызвана тем, что Индонезия располагается на стыке трех литосферных плит, одна из которых, а именно Тихоокеанская, уходит под Евроазиатскую.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить