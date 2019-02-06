Главные события января: взрывы бытового газа в Магнитогорске и Шахтах

Москва, , 11:24 — REGNUM Жители России назвали самые запомнившиеся события в января 2019 года. На первом месте — взрывы бытового газа в жилых домах в Магнитогорске и Шахтах (25%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Второе запомнившее событие в январе — празднование Нового года, Рождества и Старого Нового года (16%).

Также граждан РФ в начале 2019 года волновали рост цен (повышение НДС до 20%) и личные события из жизни (по 8%).

Меньше всего участники опроса обратили внимание на протесты «желтых жилетов» во Франции и похищение из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи (по 1%).

Примечательно, что 15% опрошенных заявили, что «нет запомнившихся событий в январе», а 14% затруднились дать ответ.

Опрос проведен 25−31 января 2019 года по всероссийской выборке населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области произошёл рано утром 31 декабря 2018 года. Погибли 39 человек. Через две недели, 14 января 2019 года, произошел взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области. Погибли пять человек.

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