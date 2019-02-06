На ямальском месторождении заживо сгорел водитель

Гыда, Ямало-Ненецкий АО, , 11:17 — REGNUM После ликвидации пожара в вагон-городке на песчаном карьере Салмановского месторождения в Тазовском районе, обнаружено тело мужчины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причина возгорания здания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

По предварительным данным, около полуночи 3 февраля 2019 года на песчаном карьере Салмановского месторождения в мобильном здании в вагон-городке обнаружено тело 50-летнего водителя ООО «Юго-Восточная производственная компания».

Следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники СКР и полиции, вылетела на вертолете на место происшествия, которое находится в 150 километрах от поселка Гыда.

На данный момент проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Вопрос о возбуждении уголовного дела решится после проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном органе.