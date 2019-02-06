На Урале при задержании дебоширов полицейский получил огнестрельное ранение

Екатеринбург, , 11:05 — REGNUM В Екатеринбурге проводится проверка по факту выстрела в момент задержания нарушавших общественный порядок нетрезвых граждан в одном из домов микрорайона Сортировка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошёл вечером 5 января. Сотрудники полиции приехали на вызов, так как от соседей поступил сигнал о нарушении общественного порядка со стороны жильцов одной из квартир дома №8 по улице Надеждинская. К представителям правопорядка вышли трое граждан: мужчины 1884 и 1960 годов рождения, а также 54-летняя женщина. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения, разговаривали со стражами порядка на повышенных тонах и отказывались выполнять требования сотрудников полиции о прекращении нарушения общественного порядка.

«Стражи порядка неоднократно обращались с просьбой к 35-летнему гражданину убрать руки из карманов и показать их, но он и это проигнорировал. Опасаясь за жизнь своих коллег, и в соответствии с законом «О полиции» старший сержант ППС обнажил табельное оружие. Мужчина стал хватать сотрудника за форменную одежду и пытаться повалить его. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел, в результате чего полицейский получил огнестрельное ранение левой кисти. Рикошетом пули его напарнику, 1985 года рождения, также причинена травма, угрозы их жизни нет», — сообщил полковник Валерий Горелых.

Он уточнил, что нападавший на полицейского гражданин и другие участники дебоша задержаны. По факту инцидента организована проверка по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что ранее в местных СМИ появилась информация о стрельбе на улице Надеждинской, в результате которой огнестрельное ранение получил сотрудник полиции. Он был доставлен в городскую больницу Екатеринбурга №23.

Ранее в сентябре 2018 года в городе Краснотурьинске Свердловской области гражданин открыл стрельбу по сотрудникам полиции, которые приехали на вызов. Один из стражей порядка был ранен в ногу. Гражданин в итоге был задержан и ему предъявлены обвинения в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.