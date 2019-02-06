Новое дело на бывшего замминистра, уволенный министр: коррупция в Чувашии

Чебоксары, , 10:45 — REGNUM В Чувашии значительно выросло число нарушений антикоррупционного законодательства. В 2018 году выявлено 3139 нарушений, что почти на 15% выше уровня 2017 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики. В числе последних резонансных дел — возбуждение уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра спорта Чувашии и директора стройкомпании «Алза».

В декабре 2018 года прокуратурой республики совместно с УФСБ России по Чувашии проведена проверка использования бюджетных средств, выделенных на строительство биатлонного центра в Чебоксарах.

«В ходе проверки в минспорта Чувашии выявлено хищение бюджетных средств в сумме 34,3 млн рублей, выделенных на закупку оборудования и спортивного инвентаря. Прокурором Калининского района Чебоксар в следственный орган направлено мотивированное постановление об уголовном преследовании виновных лиц, на основании которого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере») в отношении бывшего первого заместителя министра спорта и по ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ («Пособничество в растрате») в отношении руководителя ООО «Алза», — говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2019 года был задержан и помещён под домашний арест директор строительной фирмы «Алза». Его подозревают в пособничестве в растрате, злоумышленнику предъявлено обвинение. В следственном управлении СКР по Чувашии ранее отмечали, что он вину признал и согласился на сотрудничество со следствием.

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Отметим, что в октябре 2018 года в Чувашии вынесен приговор бывшему первому заместителя министра физической культуры и спорта республики. Речь идёт о государственном контракте по реконструкции детско-юношеской школы олимпийского резерва. В надзорном ведомстве отмечают, что злоумышленник в отсутствие положительного заключения минприроды Чувашии, дающего разрешение на рубку деревьев, отдал распоряжение подрядчикам на вырубку под строительство объектов биатлонного центра на участке площадью более 20 гектаров. Ущерб следствие оценило в размере около 10 млн рублей. Тогда суд определил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 2 года 6 месяцев.

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Всего в 2018 году органами прокуратуры республики выявлено 3139 нарушений антикоррупционного законодательства (за 2017 год — 2733), в целях устранения которых принесен 841 протест, в суды направлено 97 исков, внесено 1081 представление, по постановлениям прокуроров 90 должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности. В следственные органы в порядке направлено 36 материалов, на основании которых возбуждено 28 уголовных дел.

Особое внимание уделялось выявлению фактов неурегулирования должностными лицами конфликта интересов, а также незаконного их участия в предпринимательской деятельности и управлении хозяйствующими субъектами. В результате прокурорского вмешательства за год в связи с утратой доверия уволены три должностных лица, 42 человека получили дисциплинарные взыскания.

Напомним, в связи с утратой доверия уволен помощник министра строительства Чувашии, который использовал служебное положение в интересах коммерческой организации.

«Привлечены к дисциплинарной ответственности и в последующем освобождены от занимаемых должностей министр образования и молодежной политики Чувашской Республики, а также заместитель главы администрации Чебоксар, допустившие неурегулирование конфликта интересов при исполнении служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

По представлению прокуратуры Шемуршинского района уволен в связи с утратой начальник одного из отделов районной администрации.

«Данный муниципальный служащий, являясь родным братом супруги директора фирмы, неоднократно участвовал в рассмотрении заявок этой организации на участие аукционах, проводимых органом местного самоуправления», — отмечают в надзорном ведомстве.

Отметим, что ранее прокуратура распространила сообщение о досрочном прекращении полномочий депутата Кшаушского поселения Чебоксарского района в связи с утратой доверия. В ходе прокурорской проверки было выявлено, что в справке о доходах и расходах за 2017 год не отражены сведения о приобретении иномарки «Тойота» стоимостью 1,6 млн рублей, данные о расходах не представлены.

«При этом сумма совершенной сделки превышает совокупный его доход и доход его супруги за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и автомобиль приобретен без получения кредитных средств. Кроме того, в указанной справке, не указаны два банковских счета, открытых депутатом в кредитном учреждении», — отмечается в сообщении.

В целях проведения мероприятий по контролю за расходами бывшего депутата в адрес главы Чувашии «направлена соответствующая информация».