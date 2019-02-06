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На Ставрополье экс-полицейский получил условный срок за взятку

Происшествия

Деньги заместитель начальника отдела МВД требовал с коллеги – якобы для передачи руководству

Ставрополь, 6 февраля 2019, 10:32 — REGNUM  Бывший заместитель начальника отдела МВД России по Кировскому городскому округу Ставропольского края — начальник следственного отделения признан судом виновным по статье о посредничестве при получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР 6 февраля.

Как установлено судом и следствием, в сентябре 2018 года обвиняемый предложил своему знакомому, работавшему старшим инспектором ДПС ОГИБДД, помочь передать взятку исполняющему обязанности начальника того же отдела полиции в 500 тыс. рублей — за решение вопроса о непривлечении отца инспектора к уголовной ответственности. При этом сам начальник отдела, для которого якобы предназначались деньги, не был в курсе намерений своего подчиненного.

Старший инспектор, к которому поступило предложение о передаче взятки, сообщил об этом своему руководству. Замначальника отдела МВД был задержан коллегами при получении части взятки в 300 тыс. рублей.

Суд признал бывшего сотрудника полиции виновным по статье о посредничестве при передаче взятки и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в Оренбурге суд вынес приговор в отношении также бывшего сотрудника полиции, который требовал от гражданина Казахстана 12 тысяч долларов за возврат задержанного транспортного средства с немаркированной табачной продукцией. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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