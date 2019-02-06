В селе Якутии самосвал повредил тепловые сети

Якутск, , 10:13 — REGNUM В селе Крест-Хальджай Томпонского района Якутии 6 февраля грузовой автомобиль повредил компенсатор магистральной тепловой сети. Аварию устраняет аварийно-восстановительная бригада, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУП «ЖКХ Якутии».

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К пострадавшей ветке тепломагистрали подключены школа, детский сад, 29 частных и 8 многоквартирных домов, а также другие объекты.

Восстанавливающие теплосеть коммунальщики прибыли из районного центра — села Хандыга. Бригады осматривают все подключенные здания, население проинформировано о ЧП и устранении его последствий. Котельная села продолжает работу.

Комментируя ЧП, жители республик высказывают мнения, что водителю самосвала придётся из своего кармана возмещать затраты на восстановительные работы, а это сотни тысяч рублей. «Пусть платит, невнимательность стоит дорого, могли замерзнуть теплосети и люди», «Отмажется. Знак ограничения о высоте отсутствовал», — также высказываются мнения.

Отметим, что температура воздуха сегодня в селе Крест-Хальджай — 38 градусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, село Сырдах Усть-Алданского района в сентябре 2018 года осталось без котельной, она сгорела. Помимо жилых домов котельная отапливала школу, детский сад и спортзал.