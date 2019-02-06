Дело полковника МЧС в Ульяновске готовится к передаче в суд

Ульяновск, , 10:07 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении полковника, заместителя начальника главного управления ГУ МЧС России по региону. Его обвиняют в получении взятки, сообщает следственное управление СКР по области.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. В ведомстве сообщают, что перед судом предстанет замначальника управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ульяновской области. Следствие полагает, что 18 июля 2018 года обвиняемый через посредника получил взятку за «неприменение максимальных штрафных санкций» в отношении сотрудников Управления федеральной почтовой связи по региону за нарушения противопожарной безопасности.

«Предметом взятки стала топливная карта на приобретение бензина стоимостью 43 500 рублей», — говорится в сообщении.

Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в значительном размере»).

Отметим, что в структуре ГУ МЧС РФ по Ульяновской области, представленной на сайте ведомства, указанного обвиняемого нет.

Напомним, что в январе был вынесен приговор бывшему сотруднику минсельхоза Ульяновской области, которого обвиняли в получении взятки. Следствие установило, что в июне 2018 года в Димитровграде он предложил заместителю директора одной из автозаправочных станций за 100 тыс. рублей обеспечить непривлечение компании к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Приговором суда злоумышленнику назначено 2,5 млн рублей штрафа, также он лишен права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 4 года.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС Ульяновской области подтвердило следственные действия в управлении