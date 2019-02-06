В связи с массовым заболеванием суворовцев в Ульяновске завели дело

Ульяновск, , 09:41 — REGNUM Военным следственным отделом Следственного комитета России по Ульяновскому гарнизону в связи с массовым заболеванием учащихся суворовского училища возбуждено уголовное дело. Отрабатываются «все версии произошедшего», сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей»). Военный следственный отдел СКР сообщает, что диагноз «эхинококкоз» подтвержден у 25 суворовцев, под подозрением в инфицировании находятся еще несколько человек. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей, лечение проводится амбулаторно.

«Следователи отрабатывают все версии произошедшего, в том числе возможность инфицирования учащихся во время полевого выхода», — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области у 25 курсантов Суворовского военного училища предварительно выявлен эхинококкоз — это паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями. Заразиться можно при поглощении яиц паразита, содержащихся в зараженных пищевых продуктах, воде или почве, или при прямом контакте с больными животными. Кисты у воспитанников училища выявлены в основном в легких и в печени. Кисты развиваются в течение полугода. Пока неясно, повлияет ли заболевание на дальнейшую возможность курсантов продолжать военную карьеру.

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