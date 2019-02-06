В Одессе восстановлено водоснабжение

Одесса, Украина, , 09:11 — REGNUM В Одессе возобновили работу насосные подстанции «Центральная» и «Южная», снабжающие водой три района города, сообщило местное издание «Таймер».

Водоснабжение Приморского, Малиновского и Киевского районов города восстановили поздно вечером, 5 февраля. В коммунальной службе предупредили, что вода может появиться в домах абонентов с некоторой задержкой.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее в Одессе произошла авария на магистральном водопроводе. Без воды осталось около полумиллиона человек.

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