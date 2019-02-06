В Ингушетии совершено нападение на почтовое отделение

Магас, , 08:48 — REGNUM Вооруженные бандиты ограбили почтовое отделение в Ингушетии. Инцидент произошел в городе Сунжа 5 февраля. Предварительно установлено, что похищено 150 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Двое неизвестных ворвались в почтовое отделение и, угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет, 63-летней работнице почты, потребовали отдать им все деньги, находящиеся в кассе. Забрав около 150 тыс. рублей, они скрылись с места происшествия.

В настоящее время ведется поиск злоумышленников.

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Стоит отметить, что это не первое ограбление почтового отделения в Ингушетии за последние годы. Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года группа вооруженных людей напала на отделение «Почты России» в городе Назрани. Шестеро неизвестных, вооруженных огнестрельным оружием, похитили мешок с почтовой корреспонденцией и скрылись с места преступления на автомобиле.