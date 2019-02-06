Десятки жителей Республики Алтай заболели пневмонией после ОРВИ

Горно-Алтайск, , 08:39 — REGNUM Эпидемия гриппа и ОРВИ в Республике Алтай отправила на больничную койку более 60 человек, ещё около трёх тысяч пациентов проходят лечение амбулаторно. Помимо этого, за прошедшую неделю 54 пациентам был поставлен диагноз внебольничная пневмония, которая является наиболее распространенным осложнением гриппа и ОРВИ и может приводить к летальному исходу. Такой вывод можно сделать из данных регионального Роспотребнадзора.

Несмотря на заявление главного государственного санитарного врача Республики Алтай Леонида Щучинова о том, что эпидемия гриппа и ОРВИ в регионе носит умеренный характер, по итогам прошедшей недели эпидемиологический порог заболеваемости превышен на 83,4%. Также известно, что у 158 граждан лабораторно подтвержден свиной грипп (А H1N1; А H1N1 pdm 09; А H3N2): это заболевание выявлено у 25 детей до 14 лет.

В Горно-Алтайске заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению превысила уровень эпидемического порога на +36,7%.

«Темп прироста по отношению к предыдущей неделе составил (+84,06%), превышение эпидпорога наблюдается во всех возрастных группах. Фактическая заболеваемость ОРВИ за 5 неделю составила 1178 случаев, 76% заболевших — дети», — поясняют в Роспотребнадзоре.

Чтобы предотвратить распространение инфекции полностью приостановлен учебный процесс в 18 школах и одном техникуме. По мнению Леонида Щучинова, ситуация с заболеваемостью могла быть ещё напряженнее, но в 2019 год прививки против гриппа получили почти 50% населения, а все заинтересованные организации своевременно перешли на противоэпидемический режим и чётко выполняют рекомендации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года в Республике Алтай отмечалось значительное превышение эпидемиологического порога по заболеваемости ОРВИ. По этой причине пришлось полностью останавливать учебный процесс в 25 школах. Лабораторно подтверждено заболевание гриппом H1N1, а также H3N2 было у 99 граждан, не привитых против гриппа.

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