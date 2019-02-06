Среда, 6 Февраля 2019 года
08:30:59 МСК

В Боливии объявлена тревога из-за угрозы выхода из берегов нескольких рек

Происшествия

Проливные дожди уже привели к жертвам и разрушениям

Ла-Пас, 6 февраля 2019, 08:30 — REGNUM  В 7 из 9 департаментов Боливии объявлена тревога в связи с угрозой выхода рек из берегов, передает канал TeleSur.

5 февраля Национальная служба метеорологии и гидрологии объявила о красном и оранжевом уровнях опасности в отдельных частях департаментов в связи с переполнением рек из-за проливных дождей.

Как отмечается в пресс-релизе службы, красный уровень опасности объявляется, «когда уровень рек достигает критической высоты, что делает выход из берегов неизбежным, или когда наводнение уже началось».

Красный уровень опасности объявлен в бассейне реки Бени и в зоне Юнгас в департаменте Ла-Пас; в бассейне реки Маморе в департаменте Бени; в районе Тропико в департаменте Кочабамба.

Как сообщало ИА REGNUM, проливные дожди в Боливии привели к двум оползням в минувшие выходные 2−3 февраля. Масса грунта обрушилась на автодорогу, ведущую из Ла-Паса в муниципалитет Каранави. К вечеру 5 февраля под завалами были обнаружены 17 тел погибших, поисковые работы продолжаются.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сильные ливни и их последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить