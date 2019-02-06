В Боливии объявлена тревога из-за угрозы выхода из берегов нескольких рек

Ла-Пас, , 08:30 — REGNUM В 7 из 9 департаментов Боливии объявлена тревога в связи с угрозой выхода рек из берегов, передает канал TeleSur.

5 февраля Национальная служба метеорологии и гидрологии объявила о красном и оранжевом уровнях опасности в отдельных частях департаментов в связи с переполнением рек из-за проливных дождей.

Как отмечается в пресс-релизе службы, красный уровень опасности объявляется, «когда уровень рек достигает критической высоты, что делает выход из берегов неизбежным, или когда наводнение уже началось».

Красный уровень опасности объявлен в бассейне реки Бени и в зоне Юнгас в департаменте Ла-Пас; в бассейне реки Маморе в департаменте Бени; в районе Тропико в департаменте Кочабамба.

Как сообщало ИА REGNUM, проливные дожди в Боливии привели к двум оползням в минувшие выходные 2−3 февраля. Масса грунта обрушилась на автодорогу, ведущую из Ла-Паса в муниципалитет Каранави. К вечеру 5 февраля под завалами были обнаружены 17 тел погибших, поисковые работы продолжаются.