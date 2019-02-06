В Забайкальском крае более 400 человек заболели свиным гриппом

Чита, , 08:09 — REGNUM Заболеваемость гриппом в Забайкальском крае значительно осложнила эпидемиологическую обстановку. Только в Чите за последнюю неделю зарегистрировано 3656 случаев заболевания (по сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос на 198,9%), информирует мэрия Читы.

По Забайкальскому краю уровень заболеваемости среди совокупного населения превысил порог на 6,6%, среди школьников 7−14 лет — на 91,4%, взрослых — на 19,8%. Вцелом эпидемический порог среди совокупного населения превышен в 12 территориях Забайкальского края (38,7%).

По данным регионального Роспотребнадзора, потребность в госпитализации по причине ОРВИ, гриппа увеличилась на 67,6%. Особую тревогу медиков вызывает циркуляция свиного гриппа. По состоянию на 5 февраля 2019 года в регионе зарегистрировано 426 пациентов с лабораторно подтвержденным гриппом (доля А/H1N1/09 — 90,6%, А/H3N2−9,4%).

Чтобы предотвратить распространение инфекции, в Чите и шести районах края приостановлен учебный процесс 102 общеобразовательных учреждений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года медикам Читы пришлось организовывать дополнительные койки и медицинские посты из-за вспышки эпидемии гриппа и ОРВИ. Групповую заболеваемость ОРВИ и свиным гриппом A (H1N1) обнаружили среди учащихся техникумов: вирус подтвердился в 50% случаев.

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