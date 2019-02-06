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В Хабаровском крае возбудили дело после гибели троих детей на пожаре

Происшествия

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего

Хабаровск, 6 февраля 2019, 08:05 — REGNUM  В Хабаровском крае следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре, сообщает 6 февраля пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

Инцидент произошел ночью 6 февраля в деревянном доме в селе Бриакан. В ходе пожара погибли трое детей 2012, 2015, 2016 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования дела будут установлены причины, которые способствовали совершению преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года в результате пожара в поселке Октябрьский в Хабаровском крае погибли женщина и трое ее маленьких детей, возбуждено уголовное дело.

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