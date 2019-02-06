В аэропорту Якутска нашли золото в унитазном бачке

Якутск, , 06:44 — REGNUM Сотрудники аэропорта «Якутск» и транспортной полиции республики пресекли незаконный вывоз золота. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

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Свёртки с драгоценным металлом были обнаружены в бачке унитаза в туалете аэропорта, уточняет Якутия.инфо со ссылкой на собственный источник. Вес обнаруженного золота — около 2 килограмм.

По мнению источника издания, пронести, что-либо запрещенное в стерильную зону аэропорта постороннему человеку невозможно, а значит, причастным к закладке драгоценного металла может быть кто-то из сотрудников транспортной полиции или служб аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Якутии было добыто более 28 тонн золота. С таким показателем республика вошла в тройку регионов-лидеров по добыче золота в России.