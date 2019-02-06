В Екатеринбурге судят хакеров, обвиняемых в хищении 1,2 млрд рублей

Екатеринбург, , 07:18 — REGNUM В Кировском районном суде Екатеринбурга рассматривается уголовное дело по обвинению группы хакеров в распространении вредоносных программ, с помощью которых похищались денежные средства российских банков. На скамье подсудимых 21 человек и большинство из них являются жителями Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В преддверии судебного заседания один из обвиняемых сообщил журналистам о том, что он якобы действовал по заказу ФСБ, однако данная информация не подтверждается. Более того ранее в СМИ появлялась информация о том, что указанная группа хакеров могла иметь причастность ко взлому почты политиков США, но в ходе следственных действий данные факты также не установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, задержание подозреваемых произошло в нескольких регионах России в мае 2016 года, в ходе совместной операции сотрудников полиции и оперативников ФСБ. В поле зрения попали 50 человек, а 18 из них были отправлены в СИЗО, а ещё трое написали подписку о невыезде.

В ходе задержания и обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемых большое количество компьютерной техники и средств связи, оформленных на подставных лиц банковских карт, а также финансовые документы и значительные суммы наличных денежных средств. Также были изъяты средства роскоши, дорогие часы и новые дорогие автомобили иностранных производителей («БМВ», «Ауди» и др.).

По версии следствия, подсудимые обвиняются в создании организованной группы и распространении вредоносных компьютерных программ с помощью которых им удалось похитить с корреспондентских счетов российских банков 1,2 млрд рублей. В зависимости от причастности обвиняемым предъявлены обвинения по четырём статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.

Изначально обвиняемые были отправлены спецрейсами в Москву, но после завершения расследования уголовного дела было принято решение передать его для рассмотрения по существу в суд города Екатеринбурга, так как большинство подсудимых являются местными жителями. Следующее заседание суда назначено на 12 февраля.

Отметим, что в ноябре 2018 года один из участников преступной группы уже осуждён в Кировском районом суде Екатеринбурга и приговорён к пяти годам лишения свободы. Ранее он пошёл на сделку со следствием, и его уголовное дело по обвинению в изготовлении вредоносных компьютерных программ и неправомерном доступе к компьютерным данным было выделено в отдельное производство.

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