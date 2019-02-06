Два американских корабля столкнулись у восточного побережья США

Вашингтон, , 05:43 — REGNUM Два корабля ВМС США столкнулись во время пополнения запасов на восточном побережье страны, сообщает пресс-служба американских военно-морских сил.

Сообщается, что в процессе погрузки кормами столкнулись ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Perry. Пострадавших в результате столкновения не было. Отмечается, что повреждения кораблей были незначительными, они смогли продолжить самостоятельное плавание. Точная оценка нанесенного ущерба будет подсчитана, когда корабли вернутся в порт приписки. Ведется расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года в Малаккском проливе американский эсминец «Джон Маккейн» столкнулся с танкером «Alnic MC». В результате столкновения корабль получил пробоину слева в корме ниже ватерлинии. В результате инцидента погибли десять человек, еще пятеро получили ранения

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