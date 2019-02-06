Названа предварительная причина взрыва в метро в Вашингтоне

Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Причиной задымления в районе станции метро «Рослин» в пригороде Вашингтона мог быть взрыв трансформатора, пишут очевидцы ЧП в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в соцсетях появились посты о взрыве в метро в Вашингтоне. После сообщений о взрыве на место ЧП прибыли спасатели, в районе происшествия перекрыты улицы.

Отметим, что официальная версия задымления пока не называлась.

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