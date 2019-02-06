Почтой России в Якутии заинтересовались в УФСБ: идут обыски

Якутск, , 04:47 — REGNUM Правоохранительные органы проверяют информацию о возможном нецелевом расходовании бюджетных средств в управлении федеральной почтовой связи Якутии. В республиканском филиале ФГУП «Почта России» проходят обыски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ФСБ по региону.

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Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в адрес руководства головного отделения «Почты России» по Якутии. Возглавляющий управление федеральной почтовой связи республики Андрей Суслов отказывается комментировать эту ситуацию, пишут дозвонившиеся до него региональные СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выяснилось, что глава «Почты России» Николай Подгузов является владельцем квартиры в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park. Согласно выписке из ЕГРН, площадь квартиры главы «Почты России» — 386 квадратных метров притом, что стоимость одного «квадрата» составляет 2,612 млн рублей. Иными словами, рыночная стоимость квартиры Подгузова может превышать сумму в 1 млрд рублей.

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