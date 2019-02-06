Среда, 6 Февраля 2019 года
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Число жертв прорыва дамбы в Бразилии выросло до 142 человек

Происшествия

Еще 194 числятся пропавшими без вести

Брумадинью, Бразилия, 6 февраля 2019, 04:49 — REGNUM  Число погибших в результате прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс достигло 142 человек, согласно последнему отчету служб Гражданской обороны страны.

Сообщается, что число пропавших без вести в настоящее время составляет 194 человека. Возобновлены поисковые работы в месте катастрофы, в них принимает участие свыше 400 человек, включая пожарных, военнослужащих и волонтеров. Отмечается, что обнаружено более 22 мест в регионе, наиболее пострадавших от трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв дамбы произошел 25 января. Уже задержан ряд предполагаемых виновников катастрофы, среди которых в том числе и сотрудники горнодобывающей компании Vale.

Читайте ранее в этом сюжете: Пропавшими без вести после прорыва дамбы в Бразилии остаются 212 человек

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