Среда, 6 Февраля 2019 года
02:49:49 МСК

Соцсети сообщили о взрыве в метро Вашингтона

Происшествия

По предварительным данным, пострадавших не было

Вашингтон, 6 февраля 2019, 02:49 — REGNUM  В метро американской столицы Вашингтона произошел взрыв, сообщает ряд очевидцев в социальной сети Twitter.

По словам очевидцев, взрыв произошел на станции Росслин. Другие утверждают, что взрыв произошел в городе Росслин районе Вашингтон по причине неисправного трансформатора. Отмечается, что после взрыва на место происшествия приехали сотрудники спасательных служб и перекрыли близлежащие улицы.

Портал ARLnow сообщает, что жители района услышали громкий хлопок, а затем увидели дым из вентиляционной шахты метрополитена в районе ресторана Cosi на пересечении улиц Линн и 19-й стрит. По предварительным данным, пострадавших не было. Источник портала в полиции сообщает, что взрыв не повлияет на работу метро.

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