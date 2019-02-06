Соцсети сообщили о взрыве в метро Вашингтона

Вашингтон, , 02:49 — REGNUM В метро американской столицы Вашингтона произошел взрыв, сообщает ряд очевидцев в социальной сети Twitter.

По словам очевидцев, взрыв произошел на станции Росслин. Другие утверждают, что взрыв произошел в городе Росслин районе Вашингтон по причине неисправного трансформатора. Отмечается, что после взрыва на место происшествия приехали сотрудники спасательных служб и перекрыли близлежащие улицы.

Портал ARLnow сообщает, что жители района услышали громкий хлопок, а затем увидели дым из вентиляционной шахты метрополитена в районе ресторана Cosi на пересечении улиц Линн и 19-й стрит. По предварительным данным, пострадавших не было. Источник портала в полиции сообщает, что взрыв не повлияет на работу метро.