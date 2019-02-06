В Волгограде водитель маршрутки арестован за изнасилование школьницы

Волгоград, , 07:30 — REGNUM В Волгоградской области 34-летний водитель маршрутки подозревается в изнасиловании 13-летней школьницы. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области, заявление от матери девочки поступило в правоохранительные органы 1 февраля.

По предварительной версии, девочка возвращалась с учебы домой в рабочем посёлке Городище, когда к ней на автомобиле «Газель» подъехал мужчина и попросил показать ему дорогу. Мужчина вывез школьницу на окраину надругался над ней. Девочка запомнила номер маршрутного такси, которым оказалась машина.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», и подозреваемого задержали через несколько часов в областном центре.

Пострадавшая опознала насильника. При допросе мужчина отрицал все обвинения категорически отрицал все обвинения и заявил, что не был в тот день в Городище. Позже он изменил показания, признав факт интимной близости с несовершеннолетней, о возрасте которой он якобы не знал, но продолжал отрицать версию с изнасилованием. По ходатайству следователя подозреваемый заключен под стражу.