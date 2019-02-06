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В ходе теракта в Нигерии погибли шесть человек

Происшествия

Налет боевики совершили на три населенных пункта

Абуджа, 6 февраля 2019, 01:30 — REGNUM  Шесть человек погибли в результате атаки террористов группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нигерии, сообщает Maghreb Arabe Press.

Нападения произошли 5 февраля в трех населенных пунктах, в том числе в деревнях Шува и Киршина (убиты три мирных жителя) и в городе Майдугури (также три жертвы).

В Киршине и Шуве террористы кроме того устроили поджог жилых помещений и магазинов, угнали машины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в города Ранн (Нигерия) террористы «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили порядка 60 человек.

Читайте подробнее: Боевики «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) казнили 60 жителей города Ранн в Нигерии

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«Боко Харам» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ней
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