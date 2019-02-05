Пожар в ангаре на севере Москвы успешно потушен

Москва, , 23:44 — REGNUM Пожарные смогли ликвидировать возгорание в одноэтажном ангаре в промышленной зоне на севере Москвы. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по столице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар возник в одноэтажном ангаре, расположенном по адресу: улица Михалковская, дом 61, строение 1.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 21:08. Пожарные расчеты оперативно прибыли к месту возгорания. Пламя полыхало на площади 300 квадратных метров. Затем огонь распространился на площадь 500 квадратных метров.

К 23:01 пожарным удалось полностью ликвидировать горение.

На данный момент сведения о жертвах или пострадавших не поступали.

Причина возгорания уточняется.

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