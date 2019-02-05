В Азербайджане произошло землетрясение, которое ощущалось даже в столице

Баку, , 23:34 — REGNUM На севере Азербайджана произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1, сообщает 5 февраля Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, очаг подземных толчков расположен на глубине 10 км.

Эпицентр землетрясения располагался в 26 км северо-восточнее населенного пункта Баскал. СМИ сообщают, что колебания земной поверхности ощущались и в столице Азербайджана Баку.

Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

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