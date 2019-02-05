Библию 1200-летнего возраста пытались вывезти из Турции контрабандисты

Анкара, , 23:21 — REGNUM Жандармерия Турции задержала группу контрабандистов, которая пыталась вывезти через границу страны Библию, возраст которой составляет порядка 1200 лет, сообщает 5 февраля агентство Anadolu Ajansı.

В ходе обыска группы контрабандистов, задержанной в районе Каяпынар в турецкой провинции Диярбакыр, была обнаружена и изъята Библия VIII века.

Откуда взялась у контрабандистов древняя книга в кожаном переплете с золотым тиснением, агентство не сообщает.

По информации агентства, задержаны шесть человек, причастных к вывозу и поиску покупателя.

Читайте ранее в этом сюжете: Как рассматривался вопрос контрабанды из Китая в Казахстане