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Библию 1200-летнего возраста пытались вывезти из Турции контрабандисты

Происшествия

Задержаны шесть человек, причастные к попытке продать исторический артефакт

Анкара, 5 февраля 2019, 23:21 — REGNUM  Жандармерия Турции задержала группу контрабандистов, которая пыталась вывезти через границу страны Библию, возраст которой составляет порядка 1200 лет, сообщает 5 февраля агентство Anadolu Ajansı.

В ходе обыска группы контрабандистов, задержанной в районе Каяпынар в турецкой провинции Диярбакыр, была обнаружена и изъята Библия VIII века.

Откуда взялась у контрабандистов древняя книга в кожаном переплете с золотым тиснением, агентство не сообщает.

По информации агентства, задержаны шесть человек, причастных к вывозу и поиску покупателя.

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