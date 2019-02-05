Одноэтажный ангар загорелся на севере Москвы

Москва, , 22:41 — REGNUM На севере Москвы горит ангар. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по столице.

Возгорание произошло в ангаре, расположенном по адресу: улица Михалковская, дом 61, строение 1. Ангар расположен на территории промышленной зоны.

Уточняется, что информация о возгорании поступила в 21:08. Горит одноэтажный ангар и его кровля. Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров.

На месте происшествия уже работают пожарные расчеты. Идет тушение огня.

Информация о жертвах или пострадавших не поступала.