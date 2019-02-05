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В Париже полиция слезоточивым газом разгоняет акцию профсоюзов

Происшествия

К протестующим не замедлили присоединиться «желтые жилеты»

Париж, 5 февраля 2019, 19:38 — REGNUM  В столице Франции полицейские применили слезоточивый газ против участников акции протеста, организованной профсоюзом CGT в Париже, сообщает 5 февраля RT.

Акция протеста проходила в Париже на площади Согласия. К протестующим присоединились участники протестного движения «Жёлтые жилеты».

По информации агентства, слезоточивый газ был применен после начала столкновений между полицейскими и митингующими.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил в беспорядках, продолжающих сотрясать Париж, российские СМИ и некие «внешние силы».

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Акции протеста
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