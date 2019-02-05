Мужчина угрожал взорвать бомбу в храме Илии Пророка в центре Москвы

Москва, , 19:27 — REGNUM В Москве сотрудниками полиции задержан мужчина, угрожавший устроить взрыв в храме Илии Пророка Обыденного в Хамовниках. Об этом сообщили 5 февраля в пресс-службе столичного управления МВД России.

Отмечается, что в правоохранительные органы поступило сообщение о конфликте, произошедшем в храме между сотрудником охраны и мужчиной. Зачинщик конфликта был задержан и доставлен в отделение полиции.

В МВД уточнили, что взрывного устройства у мужчины при себе не обнаружилось.

Агентства «Москва» со ссылкой на источник сообщает, что в храм, расположенный во 2-м Обыденском переулке, зашёл неизвестный и начал кричать, что взорвёт бомбу. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Как передавало ИА REGNUM , ранее сегодня в полицию поступила очередная серия анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в торговых центрах, школах, больницах и других объектах в Москве и Подмосковье.

После этого полицией было проверено порядка 200 объектов, были эвакуированы в общей сложности более 55 тысяч человек. Ни по одному из адресов угроза взрыва не подтвердилась.