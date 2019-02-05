Причиной «газовой атаки» в Петербурге была цистерна с взрывоопасной химией

Санкт-Петербург, , 19:13 — REGNUM Цистерна и канистры с веществом этилмеркаптан вызвали панику среди петербуржцев, которые почувствовали, что на юго-западе города пахнет газом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по природопользованию охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, сейчас нет никакой угрозы жизни и здоровью населения.

Подозрительные цистерну и две канистры нашли сотрудники МЧС, которые проводили проверку в районе железнодорожной станции Лигово на юго-западе Петербурга после многочисленных звонков граждан о «запахе газа». На месте все еще работают городская аварийная экологическая служба ГУП «Экострой» и передвижная автоматическая станция мониторинга воздуха ГГУП СФ «Минерал». Замеры воздуха уже взяли.

«Специалистами определено вещество, вызвавшее неприятный запах — этилмеркаптан. Источник запахов из канистр ликвидирован, ведется работа по герметизации цистерны. ГУП «Экострой» готовит технику для вывоза и последующей утилизации вещества», — сообщили в экологическом ведомстве.

Добавим, этилмеркаптан — это химическое вещество второго класса опасности. Бесцветная жидкость с неприятным запахом гнилой капусты, которая легче воды и чьи пары тяжелее воздуха, легко воспламеняется и образует с воздухом взрывоопасные смеси.

Владельцем площадки, на которой найдены источники запаха, оказалось ИП Говорухин, которое сдало данную площадь в аренду организации «Авто ЛС». В Смольном возбудили дело об административном правонарушении по статье 18 федерального закона «Об охране атмосферного воздуха».

«Ведется административное расследование. Угрозы для населения нет. Комитет по природопользованию будет информировать о дальнейших работах по данному вопросу», — пообещали чиновники.

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Ранее стало известно, что 5 февраля на юго-западе Петербурга из-за резкого запаха пришлось вывести на улицу учащихся двух школ. ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу просило жителей и гостей города не поддаваться панике.

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