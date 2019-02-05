Ростовская область погрузилась во тьму из-за обрушения опор ЛЭП

Ростов-на-Дону, , 18:51 — REGNUM Тысячи жителей Ростовской области остались без света из-за обрушения опор воздушных линий электропередачи. Причиной этому стали кражи металлических частей конструкций и обледенение опор. Как информирует пресс-служба «МРСК Юга», компания увеличила число бригад, занятых восстановлением энергоснабжения жителей Красносулинского района и города Гуково.

Так, в настоящее время на местах ЧП работают до 18 групп специалистов, в помощь им — 23 единицы спецтехники.

«65 энергетиков ведут аварийно-восстановительные работы в непрерывном режиме. Еще несколько бригад едут на помощь коллегам из Волгоградской области и Калмыкии», — уточнили в компании.

Специалисты пояснили, что в происшествиях виноваты злоумышленники, которые срезают металлические уголки опорного пояса анкерных опор ЛЭП для сбыта в пункты приема металлолома. Конструкции не выдержали вес «гололёдно-изморозевых отложений», о которых в течение двух дней предупреждали в региональном управлении МЧС.

В результате оказались обесточены потребители в нескольких районах Гуково и населенных пунктах Красносулинского района. Для бесперебойной подачи электроэнергии в социально-значимые объекты используется шесть резервных источников энергоснабжения общей мощностью 600 кВт.