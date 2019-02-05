В Киргизии ищут «интернет-террориста», сообщившего о «бомбе» в аэропорту

Бишкек, , 18:44 — REGNUM На электронную почту одной из авиакомпаний Киргизии сегодня, 5 февраля, поступило сообщение о взрывном устройстве с активированным таймером, якобы заложенном в одном из зданий столичного аэропорта «Манас». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности.

Экстренно прибывшие в главную воздушную гавань республики саперы и сотрудники ГКНБ и министерства внутренних дел осмотрели самолеты, аэровокзальный комплекс и другие здания аэропорта. Бомбу в итоге не нашли.

В настоящее время аэропорты Киргизии работают в штатном режиме. Спецслужбы республики пытаются выяснить личность «интернет-террориста». По предварительным данным, сообщение отправлено из-за рубежа.