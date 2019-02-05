Арестован владелец автобуса, перевернувшегося под Калугой

Ярцево, Смоленская область, , 18:37 — REGNUM Индивидуальный предприниматель из города Ярцево Смоленской области — собственник автобуса, перевернувшегося на калужской трассе 3 февраля, арестован по ходатайству следствия 5 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР.

«Сегодня по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу собственнику автотранспортного средства — индивидуальному предпринимателю из города Ярцево Смоленской области», — сообщили в следственных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 3 февраля на трассе в Калужской области. Установлено, что в автобусе, следовавшем из смоленского Ярцево в Калугу, находились 46 человек, большинство — дети, которые ехали на танцевальный конкурс. Автобус перевернулся в кювет, в результате семь человек, в том числе трое детей, погибли, травмы различной степени тяжести получили 32 человека.

СКР возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Также инициирована передача уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ в отношении водителя автобуса в производство следователей СК России. Водитель, как ранее сообщало ИА REGNUM, также арестован по решению суда. Добавим, что сегодня в городе Ярцево прошли похороны жертв ДТП.

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