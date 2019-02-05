В Ярославле суд ужесточил наказание за хищение при реабилитации озера Неро

Ярославль, , 17:57 — REGNUM Ярославский областной суд пересмотрел решение Кировского районного суда по делу о мошенничестве при очистке озера Неро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Руководитель предприятия осужден на 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд первой инстанции приговорил директора к условному сроку.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, департамент охраны окружающей среды Ярославской области заключил договор с ООО «Научно-производственное предприятие «Шельф». Директор «Шельфа» нанял субподрядчика, при этом стоимость работ по контракту уменьшил более чем на 50 млн рублей.

Невыполненные работы были включены в акты приемки и оплачены. Природоохранная прокуратура при проверке выяснила, что работы фактически не были выполнены на 47 млн рублей, в ходе следствия эта сумма была уточнена — бюджет потерял 54 млн.

21 декабря 2018 года Кировский районный суд осудил директора по статье «Мошенничество» и приговорил 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Суд учел наличие у подсудимого малолетних детей и частичную компенсацию ущерба.

Прокуратура не согласилась с этим и обжаловала приговор. В итоге суд изменил наказание на реальный срок.

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