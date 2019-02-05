В Южной Корее девушка родила в машине скорой помощи

Чхонджу, Южная Корея, , 18:28 — REGNUM 5 февраля 28 летняя девушка родила в машине скорой помощи, сообщает Maeil Business Newspaper.

По данным сотрудников пожарной части города Чинчхона, сегодня в 15:50 (по местному времени) в городе Чхонджу, провинция Чхунчхон-Пукто, 28-летняя девушка, которую муж вез в роддом начала жаловаться на преждевременный схватки. Из-за больших пробок на дороге, пара была вынуждена позвонить в экстренную службу.

Прибывшие на место медработники переместили девушку в машину скорой помощи, однако время схваток сокращалось. Из-за пробок, скорая не успела доехать до больницы, поэтому роды принимали прямо в машине скорой помощи.

Согласно новостному источнику, девушка родила девочку в 16:36 (по местному времени).