Вторник, 5 Февраля 2019 года
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В Южной Корее девушка родила в машине скорой помощи

Происшествия

Случай произошел в городе Чхонджу

Чхонджу, Южная Корея, 5 февраля 2019, 18:28 — REGNUM  5 февраля 28 летняя девушка родила в машине скорой помощи, сообщает Maeil Business Newspaper.

По данным сотрудников пожарной части города Чинчхона, сегодня в 15:50 (по местному времени) в городе Чхонджу, провинция Чхунчхон-Пукто, 28-летняя девушка, которую муж вез в роддом начала жаловаться на преждевременный схватки. Из-за больших пробок на дороге, пара была вынуждена позвонить в экстренную службу.

Прибывшие на место медработники переместили девушку в машину скорой помощи, однако время схваток сокращалось. Из-за пробок, скорая не успела доехать до больницы, поэтому роды принимали прямо в машине скорой помощи.

Согласно новостному источнику, девушка родила девочку в 16:36 (по местному времени).

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