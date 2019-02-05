В Москве снова эвакуировали ТЦ «Океания»

Москва, , 17:49 — REGNUM В Москве из-за анонимных сообщений о «минировании» эвакуирован торговый центр «Океания» на западе столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

Это вторая эвакуация торгового центра за сутки, 4 февраля посетители ТЦ «Океания» были эвакуированы из-за сообщений о «бесхозном предмете».

Ранее в СМИ появилась информация об участившихся сообщениях о минировании образовательных учреждений, больниц и торговых центров. В результате звонков о, как выяснилось, ложных бомбах уже эвакуированы более 20 тыс. человек. Сообщения о минировании поступали в том числе в адрес МГТУ им. Баумана, РГГУ, Института русского языка им. Пушкина, парка «Сокольники», «Москва-Сити», а также некоторых московских школ.