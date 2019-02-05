Эпидемия анонимок о «бомбах» в торговых центрах вновь накрыла Петербург

Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM Петербург 5 февраля снова настиг «флэшмоб» анонимных минеров, из-за сообщений которых приходится эвакуировать торговые центры по всему городу. Как сообщают очевидцы, первым в социальные сети проникло сообщение об эвакуации ТЦ «Бонус» на проспекте Косыгина, 31, в Красногвардейском районе. Звонок поступил около 15:30, после чего посетителей принялись выводить из здания. Открыли ТЦ только к 17:00.

Примерно в это же время происходила эвакуация и торгового центра в Невском районе на проспекте Большевиков, 7, где, в частности, расположен гипермаркет «Лента», фитнес-клуб и другие заведения. Судя по всему, посетители уже не воспринимают угрозу всерьез, хотя и послушно выходят на улицу.

Горожане признают, что считают это обычным явлением. «Сегодня же вторник?! А эвакуации вроде по четвергам! Купите этим телефонным имбецилам календарь!» — негодует один из петербуржцев.

Следом эвакуировать пришлось ТЦ «Платформа» в Транспортном переулке, 1, по соседству со станцией метро «Лиговский проспект». Около 16:30 дошла очередь до «Платформы» на Заневском проспекте, 65, в Красногвардейском районе.

Петербуржцы недовольны неповоротливостью правоохранителей в связи с участившимися случаями эвакуации по звонку. «Странно всё это, никого не ловят, ничего не находят. Кроме ловли комментаторов в соцсетях, ничего не могут», — сокрушается пользователей соцсетей Дмитрий.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Смольного, 31 января анонимные сообщения о «заминировании» и угрозе взрыва поступили в отношении 55 объектов в Санкт-Петербурге, в числе которых оказались школы и больницы. Было выведено на улицу 17,5 тыс. человек. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

По данным СМИ, масштаб происходящего был еще больше: 75 анонимных угроз за сутки и почти 30 тысяч эвакуированных. Причем угрозы поступали и в отношении учреждений в Ленинградской области.

По словам одной из местных жительниц, региональное управление МЧС испытывает в эти дни огромную нагрузку. «В тот день ко мне на работу зашла женщина, которая работает напротив в МЧС. Так она сказала, что все с ног сбились, собак не хватает, перевозят с одного места на другое в очередь», — описала Наталья в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» обстановку 31 января.

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