В Сомали в результате нападения боевиков Аль-Шабаб* погибло 10 человек

Могадишо, , 15:53 — REGNUM Органы безопасности Сомали сообщили, что в столице Сомали Магадишо 4 февраля произошел сильный взрыв, унесший жизни 10 людей.

Офицер полиции Сомали Ахмед Моалин Али отметил, что террористы припарковали машину, начиненную взрывчаткой в деловом районе города Могадишо с целью «убийства невинных граждан».

По информации новостного агентства VOA Swahili, террористическая группировка Аль-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в столице Сомали и убийство девятерых граждан Сомали. Также представители группировки сообщают, что один из их боевиков застрелил менеджера в порту, принадлежащему правительству Дубая.

По словам офицера органов безопасности Мохамада Дахира, один из боевиков «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застрелил Пола Антони Формосу, менеджера дубайской компании DP World. Формоса был убит в порту, однако нападавший боевик был застрелен офицерами полиции Сомали.

Представитель «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнул, что террористы предупреждали менеджера и просили неоднократно покинуть страну, однако он игнорировал их угрозы. Как утверждают представители исламистской группировки, Формоса находился в Сомали на незаконных основаниях. Кроме того, по мнению террористов, дубайская компания проводит операции по краже полезных ископаемых из Сомали.