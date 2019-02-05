ГУ МЧС по Петербургу просит не паниковать из-за запаха газа

Санкт-Петербург, , 15:47 — REGNUM Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу обратилось к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться панике в связи с запахом газа, ощущаемым днем 5 февраля сразу в нескольких районах Северной столицы.

Как отметили в Главке МЧС, днем во вторник один за другим стали поступать звонки о запахе газа на улицах. По названным горожанами адресам сразу были направлены пожарно-спасательные подразделения, бригады «ПетербургГаза» и других оперативных служб.

«По данным на 15:30, специалистами различных служб проводятся проверки, установить источник запаха пока не удалось. Работы продолжаются», — заявили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Ведомство просит жителей и приезжих граждан не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

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Напомним, в комитете по природопользованию Санкт-Петербурга и «ПетербургГазе» ИА REGNUM сказали, что никаких аварийных ситуаций с газом не зафиксировано. В районы, жалующиеся на запах, направлены выездные бригады специалистов и передвижная лаборатория, которая возьмет пробы воздуха на предмет превышения ПДК в воздухе.

Ранее стало известно о массовых жалобах жителей Красносельского и других районов на юго-западе Петербурга на запах газа. Из-за резкого запаха пришлось вывести на улицу учащихся двух школ.

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