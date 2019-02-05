ВСУ размещают огневые позиции возле жилых домов — разведка ЛНР

Луганск, , 15:47 — REGNUM Боевики ВСУ подвергают опасности жителей приграничных населённых пунктов, размещая свои огневые позиции возле жилых домов. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщил 5 февраля официальный сайт оборонного ведомства.

Украинские вооружённые формирования опубликовали видео, снятое беспилотным летательным аппаратом, на котором видно, как боевики 54-й бригады ВСУ обстреляли из 120-мм миномётов перекресток в районе посёлка Золотое, который используется мирными жителями, рассказал Марочко.

Он отметил, что обстрел был произведён со стороны посёлка Заречное, а именно с позиций, оборудованных в районе жилой застройки по улице Заречная.

«Подвергая мирных жителей смертельной опасности, подразделения ВСУ размещают свои огневые средства на оборудованных позициях в жилых кварталах населённых пунктов, что является грубым нарушением международного гуманитарного права», — заявил представитель Народной милиции ЛНР.

По данным разведки ЛНР, только в январе 2019 года ВСУ трижды обстреливали школу населённого пункта Золотое-5 из гранатомётов и стрелкового оружия.

Читайте также: За месяц ВСУ трижды обстреляли школу в ЛНР — Марочко

Отметим, использование беспилотных летательных аппаратов, а также артиллерии более 120-мм в районе боевых действий в Донбассе запрещено Минскими соглашениями, которые Украина подписала 12 февраля 2015 года.