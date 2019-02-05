Вторник, 5 Февраля 2019 года
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В ДР Конго в ходе столкновений погибли одиннадцать человек

Происшествия

Еще шесть пострадали

Киншаса, 5 февраля 2019, 15:37 — REGNUM  Одиннадцать человек погибли в ходе столкновений между армией и неизвестной вооруженной группировкой на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает Deutsche Welle Swahili.

Столкновения произошли вечером 3 февраля в городе Торгесс, сообщают вооруженные силы ДРК. Еще шесть человек ранены.

В числе одиннадцати погибших трое мирных жителей, двое военных и шесть боевиков, пострадавшие также со стороны членов незаконных вооруженных формирований.

Издания напоминает, что вооруженные группировки ведут борьбу за восточные области страны, богатые природными ресурсами и полезными ископаемыми.

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Зарубежная хроника. Происшествия
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