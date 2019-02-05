В ДР Конго в ходе столкновений погибли одиннадцать человек

Киншаса, , 15:37 — REGNUM Одиннадцать человек погибли в ходе столкновений между армией и неизвестной вооруженной группировкой на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает Deutsche Welle Swahili.

Столкновения произошли вечером 3 февраля в городе Торгесс, сообщают вооруженные силы ДРК. Еще шесть человек ранены.

В числе одиннадцати погибших трое мирных жителей, двое военных и шесть боевиков, пострадавшие также со стороны членов незаконных вооруженных формирований.

Издания напоминает, что вооруженные группировки ведут борьбу за восточные области страны, богатые природными ресурсами и полезными ископаемыми.