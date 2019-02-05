В районах Петербурга, жалующихся на запах газа, берут пробы воздуха

Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM На юго-запад Петербурга направлена передвижная лаборатория, которая возьмет пробы воздуха в связи с жалобами жителей на запах, напоминающий газовый. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказали в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось о массовых жалобах жителей Красносельского и других районов на юго-западе Петербурга на запах газа. Из-за резкого запаха пришлось вывести на улицу учащихся двух школ.

Помимо мобильной лаборатории, на место выехали специалисты подведомственного комитету по природопользованию экологического предприятия «Экострой».

В комитете напомнили, что в Петербурге действует автоматизированная система мониторинга качества атмосферного воздуха, которая включает 25 автоматических стационарных станций, а также передвижные лаборатории мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Собранные ими данные будут анализироваться.

В то же время в РФ нет нормативов по запахам, поэтому мониторингу подлежит возможное превышение ПДК вредных веществ в воздухе, отмечают в пресс-службе.

При этом информации о каком-либо ЧП в природоохранном ведомстве Смольного нет.

В «ПетербургГазе» также отмечают, что аварий на газовом хозяйстве не зафиксировано.

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